Мир Елена Плавская Власти Киева предложили вывозить мусор в Чернобыль Это заявление сделал зампредседателя администрации города Петр Пантелеев

Киевские власти выступили с инициативой вывоза городского мусора в зону отчуждения — в Чернобыль. Как о возможном варианте об этом заявил заместитель председателя киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, пишут местные СМИ. Чиновник, однако, напомнил, что это пока запрещено законом.

Речь идет об остатках сожженного мусора или его переработки, отмечает Life.ru.

«Идея по вывозу хвостов в зону отчуждения напрашивается логично», — сказал он. «Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути», — продолжил Пантелеев.