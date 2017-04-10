Мир Александр Чеков Ожидается второй тур на выборах президента Южной Осетии Голосование на всех избирательных участках закончилось

Ожидается второй тур на выборах президента Южной Осетии, поскольку первый не выявил победителя.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-поллов, проведенных южноосетинской организацией «Академия социологического анализа».

Отмечается, что явка избирателей превысила 80%, а само голосование прошло без нарушений. Что касается результатов, то, по данным опросов, действующий президент Леонид Тибилов набирает 45,8%, а спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей. Второй тур должен пройти через две недели после первого.