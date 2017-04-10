Экономика Елена Плавская Россия выделит Белоруссии кредит на сумму до $1млрд Об этом рассказал вице-премьер республики Владимир Семашко Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия выделит Белоруссии дополнительно кредит на сумму до $1 млрд, заявил в интервью вице-премьер республики Владимир Семашко. По его словам, кредит будет выделен на «хороших условиях».

«Даже было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить», — приводит «РИА Новости» слова высокопоставленного чиновника.

Он добавил, что в Белоруссию поступят 3-й и 4-й транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Каждый из них — по $300 млн.