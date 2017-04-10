Общество 9 апреля 2017, 21:38 Александр Чеков
Около 13 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии
Из-за ЧП на трубопроводе в зону отключения попали 70 домов
Около 13 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии на трубопроводе.
Об этом заявило главное управление МЧС области.
«В 17.30 9 апреля в МЧС России по Воронежской области поступила информация о замене задвижки трубопровода холодного водоснабжения», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Из-за аварии была прервана подача воды в 70 домов разной этажности, расположенных на пяти улицах Северного микрорайона.
В службе добавили, что это уже вторая авария за выходные. Ранее без воды остались 10 тыс. человек.
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