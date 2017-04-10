Общество Александр Чеков Около 13 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии Из-за ЧП на трубопроводе в зону отключения попали 70 домов

Около 13 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии на трубопроводе.

Об этом заявило главное управление МЧС области.

«В 17.30 9 апреля в МЧС России по Воронежской области поступила информация о замене задвижки трубопровода холодного водоснабжения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Из-за аварии была прервана подача воды в 70 домов разной этажности, расположенных на пяти улицах Северного микрорайона.

В службе добавили, что это уже вторая авария за выходные. Ранее без воды остались 10 тыс. человек.