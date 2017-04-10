Мир 10 апреля 2017, 00:04 Александр Чеков
Протестующие потребовали от властей Сербии выполнить их условия
Демонстранты в Белграде выступили против избрания президентом премьера Александра Вучича
Протестующие против избрания президентом премьера Александра Вучича выдвинули властям Сербии свои условия, требуя их выполнения до 17 апреля.
Об этом говорится в листовке, распространенной СМИ.
Среди требований — смена руководства национального радио и телевидения Сербии, отставка председателя парламента Майи Гойкович и смена членов Республиканской избирательной комиссии, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что это уже седьмая демонстрация в Белграде, в ходе которой протестующие требуют пересмотра результатов выборов по отдельным участкам.
Все акции протеста проходят мирно, полиция не задерживает демонстрантов, сообщений об инцидентах не поступает.
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