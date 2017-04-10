Мир Александр Чеков Протестующие потребовали от властей Сербии выполнить их условия Демонстранты в Белграде выступили против избрания президентом премьера Александра Вучича

Протестующие против избрания президентом премьера Александра Вучича выдвинули властям Сербии свои условия, требуя их выполнения до 17 апреля.

Об этом говорится в листовке, распространенной СМИ.

Среди требований — смена руководства национального радио и телевидения Сербии, отставка председателя парламента Майи Гойкович и смена членов Республиканской избирательной комиссии, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что это уже седьмая демонстрация в Белграде, в ходе которой протестующие требуют пересмотра результатов выборов по отдельным участкам.

Все акции протеста проходят мирно, полиция не задерживает демонстрантов, сообщений об инцидентах не поступает.