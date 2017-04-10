Мир Анастасия Мамина Американец ограбил оружейный магазин и угрожает Трампу Полиция ищет злоумышленника

Президент США Дональд Трамп получил письмо с угрозами от американца, ограбившего оружейный магазин в штате Висконсин.

В управлении местной полиции сообщили, что злоумышленника удалось опознать благодаря камерам наружного наблюдения, им оказался 32-летний Джозеф Якубовски. В настоящий момент его ищут более 150 сотрудников полиции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также известно, что Якубовски украл большое количество огнестрельного оружия, сжег свой автомобиль и сбежал. Что именно он написал в послании к Трампу — не уточняется.

За помощь в поимке Якубовски назначена награда $10 тыс.