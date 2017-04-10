Мир Владимир Гусев Власти Пекина посулили жителям $72 тыс. за сведения о шпионах Вознаграждение ожидает китайских граждан, которые могут предоставить ценную информацию о деятельности иностранных агентов

Пекинские власти анонсировали открытие новой программы поощрения населения за сбор и раскрытие информации о деятельности агентов иностранной разведки: теперь такие сведения будут вознаграждаться внушительной суммой — до 500 тыс. юаней (это около $72,4 тыс.), передает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Размер вознаграждения будет устанавливаться индивидуально в зависимости от важности предоставленной гражданином информации. При этом оговорено, что обратившиеся в органы госбезопасности люди будут нести ответственность, в случае если их сообщение окажется заведомо ложным.

Соответствующее постановление подписало руководство управления государственной безопасности Пекина утром 10 апреля. Документ называется «Программа поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности».

В пояснительной записке к нему говорится, что многие иностранные разведки активизировали работу на китайской территории, пользуясь увеличением частоты и количества контактов КНР с зарубежными партнерами, а также ростом численности въезжающих и выезжающих из страны.

Речь идет о «политическом проникновении, сепаратистской деятельности, призывах к восстанию и других видах подрывной работы», говорится в постановлении.

Там указано, что некоторые жители Китая «продают интересы государства, что создает благоприятные условия для иностранных спецслужб», основной целью которых является Пекин.