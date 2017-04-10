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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 08:28 Анастасия Мамина

Памятную доску в честь Андрея Карлова торжественно открыли в КНДР

Погибший посол с 2001 по 2006 год работал в Северной Корее

В посольстве России в КНДР состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски с барельефом известного российского дипломата Андрея Карлова.

На церемонии духовой оркестр Корейской народной армии исполнил гимны России и Северной Кореи. Доска с надписью: «Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов» установлена на фасаде здания, у нее был выставлен почетный караул.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре.

С 2001 по 2006 год Карлов служил чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.

«Россия чествует своего героя, павшего от руки террориста на боевом посту, его гибель буквально потрясла всю нашу страну», — сказал на церемонии нынешний посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, передает ТАСС.

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