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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 08:48 Анастасия Мамина

Центробанк отозвал лицензию у московского Росэнергобанка

Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского коммерческого Росэнергобанка.

Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами. Кроме того, в нарушение соответствующего предписания регулятора банк недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.

Также банк использовал рискованную бизнес-модель и имел низкое качество управления и активов.

«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности», — сообщает сайт регулятора.

Росэнергобанк входит в первую сотню российских банков по размеру активов.

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