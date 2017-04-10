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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 09:08 Анастасия Мамина

Умерла девочка, впавшая в кому после укола лидокаина в Омске

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребенка в детской клинической городской больнице Омска.

Согласно предварительным данным, девочка умерла от аллергической реакции, возникшей после укола анестетика лидокаина.

«Следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — сказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Следствие полагает, что 30 марта во время лечения в нефрологическом отделении детской городской больницы № 3 в Омске девочке сделали укол лидокаина, вследствие чего она впала в кому. Лекарство вызвало сильнейшую аллергическую реакцию. Девочка скончалась утром 8 апреля.

По предварительной версии, трагедия случилась из-за халатности врачей.

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