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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 09:35 Андрей Миленин

ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у трех страховых брокеров

«Реюнион», «Венские страховые брокеры» и «Новый страховой альянс» добровольно отказались от работы на рынке страхования

Банк России отозвал лицензии сразу у трех страховых брокеров — «Реюнион», «Венские страховые брокеры» и «Новый страховой альянс».

Как сообщает пресс-служба регулятора, все три страховых брокера по собственной инициативе отказались от деятельности, и с соответствующими документам обратились в ЦБ РФ.

Приказы об отзыве лицензии датированы 7 апреля, но были опубликованы сегодня, 10 апреля.

Ранее финансовый регулятор лишил лицензии «Росэнергобанк», который занимал 92-е место по величине активов в банковской системе РФ.

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