Экономика Андрей Миленин ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у трех страховых брокеров «Реюнион», «Венские страховые брокеры» и «Новый страховой альянс» добровольно отказались от работы на рынке страхования

Банк России отозвал лицензии сразу у трех страховых брокеров — «Реюнион», «Венские страховые брокеры» и «Новый страховой альянс».



Как сообщает пресс-служба регулятора, все три страховых брокера по собственной инициативе отказались от деятельности, и с соответствующими документам обратились в ЦБ РФ.



Приказы об отзыве лицензии датированы 7 апреля, но были опубликованы сегодня, 10 апреля.



Ранее финансовый регулятор лишил лицензии «Росэнергобанк», который занимал 92-е место по величине активов в банковской системе РФ.