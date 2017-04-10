10 апреля 2017, 09:26 Анна Шухнина
Долг Саратова увеличился на 200 млн рублей с начала года
Только на ремонт дорог потратили 195 млн рублей
Доходная часть бюджета Саратова с начала 2017 года увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, доходы выросли за I квартал на 68,2 млн рублей, сообщил и.о. главы комитета по финансам городской администрации Александр Струков.
По его словам, поступления по доходам исполнены на 20,7%. Что же касается расходной части бюджета, то она в первом квартале исполнена на 20,5%.
Прежде всего отчисления идут в социальную сферу. В частности, туда направлено 54,2% от общей суммы расходов. На защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислили 13 млн рублей. Дорожное хозяйство профинансировано на 195 млн рублей, передает ИА «Взгляд-инфо».