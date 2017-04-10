Ксения Аскерова Четыре человека погибли при пожаре в Иркутской области По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

Четыре человека погибли минувшей ночью в результате пожара в Нижнеудинском районе Иркутской области. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в 23:33 по местному времени (18:33 мск) 9 апреля в двухквартирном деревянном жилом доме на участке в Загорье. При разборе сгоревших конструкций в одной из квартир спасатели обнаружили тела двух женщин и двоих мужчин.

Как отмечает ИА IrkutskMedia, до прибытия пожарной бригады соседям удалось спасти двух человек. Из дома, где произошел пожар, соседям удалось эвакуировать мужчину, ими также была разбужена и спасена пожилая женщина из другой части дома. Они же вызвали пожарных.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия, дом площадью 128 кв. м был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.