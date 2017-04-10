Мир Андрей Миленин Опрос: Меланшон впервые опережает Фийона в президентской гонке За представителя крайне левых готовы проголосовать уже 18% избирателей

Лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон впервые догнал в опросах лидера партии «Республиканцы» Франсуа Фийона и получил шанс выйти во второй тур французских президентских выборов.



Согласно опросу, проведенному службой Kantar Sofres для французского издания Le Figaro, за Меланшона готовы проголосовать 18% избирателей, а за кандидата от республиканцев Франсуа Фийона — 17%.



Глава движения «На марше» и бывший министр экономики Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен делят первую строчку с 24% поддержки.

Учитывая статистическую погрешность опросов, на выборах 23 апреля у всех четырех кандидатов есть шансы оказаться в первой двойке и выйти во второй тур.



«Избирательный потенциал Жан-Люка Меланшона очень высок», — заявила Эммануэль Ривьер, представитель Kantar Sofres в Париже.



При этом, согласно тому же опросу, лидер «Нацфронта» проигрывает любому из потенциальных соперников во втором туре.



Опрос проводился с 5 по 7 апреля. В нем участвовали 1515 жителей Франции в возрасте от 18 лет из числа внесенных в списки избирателей.

