Анна Шухнина По дороге в Териберку в снегу застряли более 10 машин Связь с занесенным селом была восстановлена только в выходные, после 13 дней снежного плена

Более 10 машин застряли в снегу на дороге в Териберку, сообщает ИА «Би-порт».



Трассу, ведущую к Териберке, открыли в субботу, 8 апреля, после «снежного плена», продолжающегося 13 дней. Туда отправилась колонна «Мурманскавтодора».



Участок дороги Кола — Серебрянские ГЭС, включая автоподъезды к Териберке и Туманному, был закрыт с 26 марта. В самой Териберке удалось сохранить работу всех объектов жизнеобеспечения. Однако в занесенном селе оказались заперты около 20 туристов. Многие из них опоздали на свои рейсы.



Между тем, по прогнозам синоптиков, снег в районе Териберки будет продолжаться еще неделю. При этом средние дневные температуры не будут опускаться ниже 4 градусов мороза.



Напомним, мурманская Териберка прославилась благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева. Здесь уже на протяжении нескольких лет проходит фестиваль «Териберка. Новая жизнь».

