Общество Анастасия Мамина Один пострадавший при теракте в Петербурге в крайне тяжелом состоянии Здоровье еще четверых пациентов вызывает у врачей серьезные опасения Сюжет: Теракт в метро Санкт-Петербурга

В стационарах Санкт-Петербурга до сих пор остаются более 50 пострадавших при теракте в метро.

Один из пациентов — в крайне тяжелом состоянии, еще четверо — в тяжелом.

«По состоянию на 07:00 мск 10 апреля в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом — четверо, средней тяжести — восемь, удовлетворительно — 40», — написала в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

Взрыв в метрополитене Северной столицы произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 13 человек. Бомбу привел в действие террорист-смертник.