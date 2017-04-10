СМИ: на российских дорогах появятся зоны «успокоенного движения»
МВД и Минтранс готовят изменения в ПДД
В России вскоре внесут коррективы в Правила дорожного движения (ПДД), которые приблизят их к европейским стандартам.
Согласно нововведению, на перекрестках с круговым движением въезжающие на него автомобили будут лишаться приоритета, если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу». Общий принцип, который планируется закрепить в правках к ПДД, заключается в том, чтобы преимущество всегда получали двигающиеся по кругу автомобили.
Также может появиться новый знак и термин «Зона успокоенного движения». Там пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, водителям будет разрешено двигаться со скоростью не более 20 км/ч и также запрещено совершать обгоны.
Подготовить изменения в ПДД в течение месяца поручил МВД и Минтрансу первый вице-премьер Игорь Шувалов, пишет «Коммерсант».
В правительстве отметили, что введение этих правил потребует тщательной проработки и последующего информирования граждан в целях обеспечения безопасности движения.