Мир Анастасия Мамина Радикалы заблокировали вход в отделение «дочки» Сбербанка в Харькове Активисты закладывают белыми блоками центральные двери и заклеивают окна листовками

В Харькове активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» начали блокировать российские банки.

«Бессрочная акция по блокированию российских банков началась в Харькове», — написал на своей странице в Facebook глава местной организации Олег Ширяев.

Ширяев также выложил на своей странице видеотрансляцию с места проведения акции у здания Сбербанка на улице Донец-Захаржевского. В ролике видно, что десятки молодых людей закладывают белыми блоками центральный вход в отделение и заклеивают окна листовками.

Ширяев также написал, что радикалы собираются блокировать и другие российские банки.