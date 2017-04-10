Мир 10 апреля 2017, 10:56 Анастасия Мамина
Радикалы заблокировали вход в отделение «дочки» Сбербанка в Харькове
Активисты закладывают белыми блоками центральные двери и заклеивают окна листовками
В Харькове активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» начали блокировать российские банки.
«Бессрочная акция по блокированию российских банков началась в Харькове», — написал на своей странице в Facebook глава местной организации Олег Ширяев.
Ширяев также выложил на своей странице видеотрансляцию с места проведения акции у здания Сбербанка на улице Донец-Захаржевского. В ролике видно, что десятки молодых людей закладывают белыми блоками центральный вход в отделение и заклеивают окна листовками.
Ширяев также написал, что радикалы собираются блокировать и другие российские банки.