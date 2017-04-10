Мир Андрей Миленин Трамп-младший напомнил знаменитостям об их обещании покинуть страну В прошлом году ряд американских звезд шоу-бизнеса заявляли, что обязательно уедут из США в случае поражения Хиллари Клинтон

Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший напомнил американским звездам, что он обещали покинуть страну в случае победы его отца на президентских выборах в США.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter, отвечая на замечание одного из блогеров, который написал, что ряд французских знаменитостей пообещали уехать в Канаду в случае победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции



«Где же я мог уже это слышать?» — задавался вопросом пользователь.



«Я до сих пор ожидаю, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!» — мгновенно ответил Трамп-младший.

I'm still waiting for all those celebs here, who promised to do the same, to go!!! #maga https://t.co/jgMVFj0I0f — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 9 апреля 2017 г.

Десятки американских знаменитостей заявляли о том, что покинут США в случае победы Трампа на выборах. В частности, поступить так собиралась актриса и писательница Лина Данэм, комедиантка Эми Шумер, актеры Сэмюэл Джексон и Брайан Крэнстон, актриса и певица Барбара Стрейзанд, певицы Шер и Майли Сайрус, кинорежиссер Джон Стюарт и многие другие.



Никто из знаменитостей свое обещание так и не сдержал.

