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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 11:14 Андрей Миленин

Трамп-младший напомнил знаменитостям об их обещании покинуть страну

В прошлом году ряд американских звезд шоу-бизнеса заявляли, что обязательно уедут из США в случае поражения Хиллари Клинтон

Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший напомнил американским звездам, что он обещали покинуть страну в случае победы его отца на президентских выборах в США.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter, отвечая на замечание одного из блогеров, который написал, что ряд французских знаменитостей пообещали уехать в Канаду в случае победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции

«Где же я мог уже это слышать?» — задавался вопросом пользователь.

«Я до сих пор ожидаю, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!» — мгновенно ответил Трамп-младший.

Десятки американских знаменитостей заявляли о том, что покинут США в случае победы Трампа на выборах. В частности, поступить так собиралась актриса и писательница Лина Данэм, комедиантка Эми Шумер, актеры Сэмюэл Джексон и Брайан Крэнстон, актриса и певица Барбара Стрейзанд, певицы Шер и Майли Сайрус, кинорежиссер Джон Стюарт и многие другие.

Никто из знаменитостей свое обещание так и не сдержал. 

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