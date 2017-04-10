Ксения Аскерова Прокуратура оценит подготовку Приамурья и Забайкалья к сезону пожаров В текущем году площадь пожаров в году в этих районах увеличилась в десятки раз

Минприроды РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить подготовку к сезону пожаров Амурской области и Забайкальского края. В текущем году площадь пожаров в году в этих районах увеличилась в десятки раз, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Тема лесных пожаров сегодня очень актуальна, по сравнению с прошлым годом в десятки раз площади пожаров больше — это Амурская область и Забайкальский край. Мы опять приходим к ситуации 2015 года, когда не успели развернуть технику и силы», — приводит слова Донского ИА «Амур.инфо».



По словам главы природного ведомства, из-за плохой работы направлено обращение в Генпрокуратуру, чтобы был чтобы проведен соответствующий анализ, как ведется данная работа. Донской также выразил надежду, что региональные власти смогут активнее организовать работу по недопущению распространения пожаров, охране лесов от возможных возгораний.

С марта текущего года на Дальнем Востоке зарегистрировали 147 лесных пожаров общей площадью в 37,5 тыс. га. Из-за обострившейся лесопожарной обстановки в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.