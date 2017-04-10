Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 10:56 Ксения Аскерова

Прокуратура оценит подготовку Приамурья и Забайкалья к сезону пожаров

В текущем году площадь пожаров в году в этих районах увеличилась в десятки раз

Минприроды РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить подготовку к сезону пожаров Амурской области и Забайкальского края. В текущем году площадь пожаров в году в этих районах увеличилась в десятки раз, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Тема лесных пожаров сегодня очень актуальна, по сравнению с прошлым годом в десятки раз площади пожаров больше — это Амурская область и Забайкальский край. Мы опять приходим к ситуации 2015 года, когда не успели развернуть технику и силы», — приводит слова Донского ИА «Амур.инфо».

По словам главы природного ведомства, из-за плохой работы направлено обращение в Генпрокуратуру, чтобы был чтобы проведен соответствующий анализ, как ведется данная работа. Донской также выразил надежду, что региональные власти смогут активнее организовать работу по недопущению распространения пожаров, охране лесов от возможных возгораний.

С марта текущего года на Дальнем Востоке зарегистрировали 147 лесных пожаров общей площадью в 37,5 тыс. га. Из-за обострившейся лесопожарной обстановки в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также:

На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров выросла в 2,5 раза

Ситуация с пожарами на Дальнем Востоке встревожила Greenpeace

Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх