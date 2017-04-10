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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 11:16 Чойгана Салчак

В Самаре построят зарядные станции для электромобилей

Время заправки электрокара составит около четырех часов

В 2017 году в Самаре построят пять зарядных станций для электромобилей. Они будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей.

Зарядные станции будут встроены в стену трансформаторных подстанций. Они будут представлены в виде панелей с двумя зарядными розетками, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки. Доступ к электрозаправке можно будет получить с помощью специальных карт. Одновременно смогут заряжаться два автомобиля.

НИА «Самара» поясняет, что время заправки электрокара составит около четырех часов. «Самарские распределительные сети» стали первым филиалом в ПАО «МРСК Волги», реализующим этот проект.

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