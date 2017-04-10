Общество Елена Баталина Столичное метро опровергло информацию о задымлении на «Площади Ильича» Ранее СМИ сообщали о неполадках в одном из поездов, задымлении на станции и большом скоплении пассажиров на платформе

Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении на станции «Площадь Ильича» Калининской линии. Об этом пресс-служба метро сообщила на своей странице в Twitter.

В столичной подземке также подчеркнули, что движение поездов осуществляется в штатном режиме, они следуют в соответствии с графиком, сообщает телеканал «360».

Ранее ряд СМИ сообщили о задымлении на станции метро «Площадь Ильича». По информации очевидцев, во втором вагоне одного из поездов, следующих в сторону станции «Марксистская», возникли неполадки. Также сообщалось об эвакуации пассажиров из вагона, больших интервалах в движении поездов и большом скоплении людей на платформе.