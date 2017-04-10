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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 11:24 Юлия Горностаева

Борис Джонсон: США могут нанести очередной удар по Сирии

Глава МИД Великобритании заявил, что Вашингтон передал «ясный и общий сигнал» Запада

США в ближайшее время могут нанести новый удар по Сирии, считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон. В интервью таблоиду Sun министр иностранных дел заявил, что первым ракетным обстрелом военной базы сирийских вооруженных сил в Хомсе Соединенные Штаты передали «ясный и общий сигнал» Запада.

«Важно, что они могут сделать это снова», — отметил Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании сообщил о своих планах работать с Вашингтоном и странами «большой семерки», чтобы «нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии». По его словам, сомнений в том, что действия Белого дома кардинально поменяют ситуацию в САР, у него нет, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии», — отметил глава британского МИД.

Напомним, Джонсон ранее отменил запланированный на понедельник визит в Москву. Политик заявил, что сейчас в приоритете находится подготовка саммита G7 и организация встречи «партнеров-единомышленников» для обсуждения действий в Сирии.

Борис Джонсон также обсудил все планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который не стал отменять свой визит в Москву. По мнению британского дипломата, во время поездки в Москву Тиллерсон донесет до властей РФ позицию Запада по ситуации в САР.

Ранее появилась информация, что глава британского внешнеполитического ведомства собирается на саммите в итальянской Лукке в понедельник призвать своих коллег из стран «большой семерки» к ужесточению санкций в отношении России.

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