Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 11:57 Чойгана Салчак

В Самаре из-за ледостава на Волге прервалась круизная навигация

Теплоход «Русь Великая» не смог добраться до Саратова

В Самаре прервалась круизная навигация на Волге, которая началась раньше обычного. Теплоход «Русь Великая» досрочно завершил первую в 2017 году туристическую поездку.

ВолгаНьюс.рф передает, что теплоход должен был из Самары дойти до Саратова и после туристической стоянки отправиться обратно. Однако добраться до Саратовской области судну так и не удалось. Из-за ледостава ледостав на участке от Сызрани до Балаково он вернулся обратно.

Из-за льда на Волге также отменили круиз по маршруту Самара–Волгоград–Самара, который должен был начаться в понедельник. Пассажирам, купившим билеты на этот рейс, в качестве замены оператор предложил совершить круиз «К крымским берегам» с 16 по 30 апреля.

Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх