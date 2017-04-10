Чойгана Салчак В Самаре из-за ледостава на Волге прервалась круизная навигация Теплоход «Русь Великая» не смог добраться до Саратова

В Самаре прервалась круизная навигация на Волге, которая началась раньше обычного. Теплоход «Русь Великая» досрочно завершил первую в 2017 году туристическую поездку.

ВолгаНьюс.рф передает, что теплоход должен был из Самары дойти до Саратова и после туристической стоянки отправиться обратно. Однако добраться до Саратовской области судну так и не удалось. Из-за ледостава ледостав на участке от Сызрани до Балаково он вернулся обратно.

Из-за льда на Волге также отменили круиз по маршруту Самара–Волгоград–Самара, который должен был начаться в понедельник. Пассажирам, купившим билеты на этот рейс, в качестве замены оператор предложил совершить круиз «К крымским берегам» с 16 по 30 апреля.