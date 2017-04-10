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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Армия 10 апреля 2017, 12:12 Юлия Горностаева

«Адмирал Григорович» пробудет в Средиземном море до лета

Фрегат может зайти в Тартус для проведения техобслуживания или дозаправки

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» продолжит боевую службу в составе постоянного Средиземноморского оперативного соединения Военно-морского флота до лета 2017 года. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

«Фрегат «Адмирал Григорович» после окончания визита турецких кораблей по плану боевой подготовки вернулся 8 апреля в Средиземное море, где продолжит боевую службу в составе группировки российских кораблей до лета этого года», — цитирует «РИА Новости» собеседника агентства.

Выход фрегата в район является плановым и с ударом, нанесенным с кораблей ВМС США по Сирии 4 апреля, никак не связан, подчеркнул источник.

Для проведения техобслуживания или дозаправки фрегат может зайти в Тартус. По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, сроки его нахождения в Средиземноморье определяет президент России как Верховный главнокомандующий, передает агентство.

По словам сенатора, для этого там и существует пункт материально-технического обеспечения и должна появиться база.

«Адмирал Григорович» находился в Средиземном море с 28 февраля. В Новороссийск он вернулся 31 марта для участия во встрече кораблей турецких ВМС и в двусторонних российско-турецких учениях, пишет «Лента.Ру».

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