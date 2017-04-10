10 апреля 2017, 12:56 Чойгана Салчак
В Ярославле воссоздадут историческую планировку Демидовского сквера
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов
В Ярославле планируют воссоздать историческую планировку Демидовского сквера. Врио главы региона Дмитрий Миронов сообщил, что в зоне ЮНЕСКО будут проведены работы по ремонту и реконструкции объектов.
Демидовский сквер в центре #Ярославль преобразится уже в этом году. Планируем воссоздать его историческую планировку и стилистику. pic.twitter.com/PNGwmuFz8P— Дмитрий Миронов (@RegionYaroslavl) 10 апреля 2017 г. " target="_blank" href="https://
Врио губернатора отметил, что на этом участке будет увеличено число пешеходных зон и скамеек. Планируют также обновить ограждения, пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».
По словам главы региона, особое значение будет уделено озеленению. На реконструкцию объектов в историческом центре Ярославля региону выделено около 600 млн рублей.