Чойгана Салчак В Ярославле воссоздадут историческую планировку Демидовского сквера Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов

В Ярославле планируют воссоздать историческую планировку Демидовского сквера. Врио главы региона Дмитрий Миронов сообщил, что в зоне ЮНЕСКО будут проведены работы по ремонту и реконструкции объектов.



Демидовский сквер в центре #Ярославль преобразится уже в этом году. Планируем воссоздать его историческую планировку и стилистику. pic.twitter.com/PNGwmuFz8P