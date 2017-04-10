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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 12:56 Чойгана Салчак

В Ярославле воссоздадут историческую планировку Демидовского сквера

Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Миронов

В Ярославле планируют воссоздать историческую планировку Демидовского сквера. Врио главы региона Дмитрий Миронов сообщил, что в зоне ЮНЕСКО будут проведены работы по ремонту и реконструкции объектов.

Демидовский сквер в центре #Ярославль преобразится уже в этом году. Планируем воссоздать его историческую планировку и стилистику. pic.twitter.com/PNGwmuFz8P

— Дмитрий Миронов (@RegionYaroslavl) 10 апреля 2017 г. " target="_blank" href="https:// сообщил, что 2017 году в зоне ЮНЕСКО проведут работы по реконструкции и реставрации объектов.

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