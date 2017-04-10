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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 12:50 Андрей Миленин

СМИ: автошколам могут передать право принимать экзамены вместо ГИБДД

Соответствующая инициатива была направлена некоммерческим партнерством «Гильдия автошкол» в комитет Госдумы по транспорту

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» призвало депутатов передать полномочия ГИБДД по приему водительских экзаменов автошколам.

Соответствующее обращение организация направила в комитет Госдумы по транспорту, пишет RT со ссылкой на источник.

В ГИБДД уже хотели передать такие полномочия автошколам — соответствующая инициатива появилась еще в прошлом году.

Тогда автошколам предлагали передать полномочия по приему двух экзаменов из трех — теоретического и практики на «площадке». Последний экзамен — езда в городе — должен был остаться в ведении ГИБДД и проводиться при непосредственном участии инспектора.

Проект МВД еще летом прошлого года проходил антикоррупционную экспертизу, но в итоге так и не был принят. Сейчас он активно дорабатывается чиновниками.

«К первой версии документа у Минюста возникли замечания, из-за чего приказ и не стали принимать. Нарекания ведомства были учтены, и 3 апреля МВД направило скорректированный документ», — рассказал источник.

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