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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 12:33 Юлия Горностаева

Поезд нового поколения «Москва» прошел все испытания успешно

Первые составы начнут курсировать на фиолетовой линии метро с 14 апреля

Инновационный поезд столичного метро 765-ой серии «Москва» со сквозным проходом успешно прошел все приемочные испытания. Первые составы начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с будущей пятницы. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

«Испытания поезда нового поколения «Москва» проходили в полном соответствии с нормативной документацией Российской Федерации», - отметил начальник московского метро Дмитрий Пегов. Специалисты пришли к выводу, что поезд соответствует всем требованиям всем современным техническим требованиям и нормам безопасности.

В феврале этого года протестировали надежность тормозной системы и сцепки вагонов нового поезда, провели оценку освещенности кабины машиниста, салона и пути при следовании в тоннеле. В марте в опытный состав поместили груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда. Специалисты провели динамико-прочностные испытания при скорости движения до 90 км/ч. Также были проведены испытания системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров, передает «Интерфакс».

По словам Пегова, новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену.

Часы с обратным отсчетом времени до запуска нового поезда установлены в объединенном вестибюле станций «Тверская» и «Пушкинская». Поезд запустят 14 апреля в полдень.

Напомним, у поезда «Москва» множество особенностей, среди которых увеличенные до 1,4 м дверные проемы; специальное «теплое» покрытие поручней, увеличивающее износостойкость; складывающиеся сидения в вагонах; места для велосипедов и колясок; USB-розетки.

В течение текущего года в московском метро появятся 33 состава нового поколения «Москва», передает «ТВ Центр».

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