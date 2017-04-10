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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 12:37 Елена Баталина

Facebook начнет платить в России «налог на Google»

Социальная сеть встала на учет в налоговую службу РФ для выплаты налога на добавленную стоимость

Социальная сеть Facebook встала на учет в налоговую службу РФ для выплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для торговли на территории России через интернет. Таким образом, «налог на Google» включает в себя большой спектр услуг в интернете, в том числе программное обеспечение, музыку, кино, трансляции телеканалов и услуги связи, пишет газета «Ведомости».

Закон об уплате НДС иностранными компаниями Госдума приняла летом 2016 года. Почти 50% из первых 100 компаний, вставших на учет в Федеральной налоговой службе, занимаются продажей компьютерных игр и программного обеспечения. Еще 30% занимаются продажей контента (фильмов и сериалов, музыки, книг), около 15% составляют торговые площадки и сервисы онлайн-бронирования. Небольшой процент — это поисковики и другие услуги.

Первые выплаты от иностранных интернет-компаний поступят в бюджет РФ до 25 апреля 2017 года, сообщает агентство «Прайм».

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