Общество Иван Овечкин В московском каршеринге могут появиться автомобили Lada Столичные власти расширили требования по габаритам для прокатных машин

Максимально разрешенная длина машин для московского каршеринга увеличена с 4,5 м до 4,7 м, а ширина — с 1,7 до 1,85 м. Принятое постановление правительства Москвы позволило разнообразить автопарк компаниям, участвующим в проекте «Московский каршеринг».

Увеличение габаритов – это очень положительное решение для всех операторов каршеринга, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора компании «Делимобиль» Станислав Грошов.

«У нас появилась возможность рассматривать автомобили отечественного производства. Так как автомобили отечественного производства они чуть длиннее, чуть шире, чем габариты Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы ведем переговоры с различными производителями автомобилей. К концу года мы планируем увеличить наш автопарк как минимум до 2 тыс. автомобилей, с учетом того, что у же сейчас у нас 1,5 тыс. машин», — сказал представитель каршеринга.

Отечественные машины пока что интересны только ценой. Основным решением для появления Lada в прокате послужат результаты тестовых испытаний, сказал Грошов.

«Нам интересно производство «Автоваза». В первую очередь это Lada Vesta. Она проходит по габаритам. Будем ее смотреть, изучать. Немаловажно, то как будет чувствовать наше оборудование на транспортном средстве. И как поведет себя машина при использовании большим количеством людей с разными манерами вождения и обращением к автомобилю. Исходя из тестовых испытаний, мы будем принимать решение насколько Vesta подходит для каршеринга», — сказал собеседник «Известий».

По сообщению московских властей, число зарегистрированных в системе пользователей каршеринга превышает 445 тыс., а число поездок за 2017 год — более 750 тыс.