Общество Светлана Храмова Сын актрисы Завьяловой осужден на восемь лет за ее убийство Петр Завьялов ударил мать ножом, она скончалась на месте происшествия

Сын заслуженной артистки России Александры Завьяловой, известной по роли Пистимеи Морозовой в фильме «Тени исчезают в полдень», признан виновным в ее убийстве и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Как уточняет «Интерфакс», приговор суда в законную силу пока не вступил.

Следователи выяснили, что пьяный 40-летний Петр Завьялов ночью 3 февраля 2016 года ударил ножом свою мать. В результате этого женщина 1936 года рождения скончалась на месте происшествия в своей квартире на Гаврской улице.

Актриса широко известна своими ролями в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Люди на мосту», «Ждите писем», «Алешкина любовь», «Хлеб и розы» и др.

