Мир Юлия Горностаева Дания хочет заблокировать строительство «Северного потока – 2» С предложением выступило правительство страны Фото: TASS/DPA/Jens Buettner

Изменить действующее законодательство Дании, чтобы иметь возможность заблокировать строительство газопровода Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), предлагает правительство страны.

Проект такого рода в сегодняшних условиях может быть остановлен по экологическим соображениям. Правительство также выступило с идеей позволить властям накладывать вето из соображений приоритетов внешней политики и нацбезопасности.

В министерстве энергетики Дании считают, что Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос о строительстве газопровода. Швеция и Дания направили ранее запрос о правовой оценке проекта в Еврокомиссию, которая отметила, что не видит законных обстоятельств препятствовать его реализации.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG направил Финляндии, Швеции, Дании и Германии отчет, в котором указаны потенциальные экологические трансграничные воздействия проекта нового газопровода, сообщает телеканал «360».

«Северный поток – 2», который пройдет через исключительные экономические зоны и (или) территориальные воды вышеперечисленных стран, подпадает под действие Конвенции Европейской комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо).

Проект предполагает строительство через Балтийское море от побережья России до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

