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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 13:36 Чойгана Салчак

В ХМАО при передаче взятки задержан начальник полиции Радужного

Полковник Александр Валюхов уже отстранен от занимаемой должности

В Ханты-Мансийском автономном округе при передаче взятки задержан начальник полиции города Радужный. В настоящее время Александр Валюхов помещен под домашний арест.

СКР по ХМАО в отношении полковника Валюхова возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере». По предварительной версии, начальник полиции Радужного 8 апреля передал деньги сотруднику другого правоохранительного ведомства за совершение незаконных действий.

При передаче взятки Валюхов был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности югорской полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области, сообщает ИА «Ура.ру».

Валюхова отстранили от занимаемой должности.

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