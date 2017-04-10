Чойгана Салчак В ХМАО при передаче взятки задержан начальник полиции Радужного Полковник Александр Валюхов уже отстранен от занимаемой должности

В Ханты-Мансийском автономном округе при передаче взятки задержан начальник полиции города Радужный. В настоящее время Александр Валюхов помещен под домашний арест.



СКР по ХМАО в отношении полковника Валюхова возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере». По предварительной версии, начальник полиции Радужного 8 апреля передал деньги сотруднику другого правоохранительного ведомства за совершение незаконных действий.



При передаче взятки Валюхов был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности югорской полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области, сообщает ИА «Ура.ру».



Валюхова отстранили от занимаемой должности.