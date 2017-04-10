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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
10 апреля 2017, 13:40 Наталья Преблагина

У игрока «Зенита» Александра Кержакова родился сын

Его супруга Милана недавно пережила смерть отца — сенатора Вадима Тюльпанова

Супруга футболиста «Зенита» Александра Кержакова впервые стала матерью. Утром 10 апреля 23-летняя Милана родила мальчика. Как отмечает ИА «Невские новости», лучший бомбардир в истории российского футбола стал отцом уже в третий раз.

Отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов, скончался 3 апреля от перелома основания черепа в результате несчастного случая в бане. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как написала его дочь в соцсети, политик мечтал увидеть внука и активно участвовал в выборе имени мальчика.

Тюльпанов возглавлял законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год. После этого он избрался в Совфед от Петербурга, а в 2014-м — от Ненецкого автономного округа. В верхней палате российского парламента он возглавлял комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.

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