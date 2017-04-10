Общество Елена Баталина Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в столичном ТЦ. Видео По словам Александра Донского, произошедшее стоит расценивать как перформанс

Гонку на красном Ferrari устроил бывший мэр Архангельска в торговом центре «Весна» в столице. В сети появилось видео дрифта.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля за 10 минут до закрытия торгового центра, поэтому в нем на тот момент почти не оставалось посетителей. Водителю иномарки удалось проехать с улицы на грузовую погрузочную площадку и оказаться во внутренних галереях, сообщает телеканал «360». Во время дрифта ему едва удалось избежать столкновения с витринами. Охранники ТЦ пытались задержать нарушителя, однако удалось блокировать и задержать его удалось только спустя 20 минут. При попытке задержания один из сотрудников службы безопасности получил ушибы.

Задержанный гонщик оказался бывшим мэром Архангельска Александром Донским. Он позднее пояснил, что произошедшее стоит рассматривать как перфоманс.



«Я выбрал безопасное место и оптимальный маршрут. Всё было продумано, не было задачи нанести какой-либо ущерб», — цитирует Александра Донского РЕН ТВ.



