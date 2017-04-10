Общество Светлана Храмова Снег и заморозки вернутся в столичный регион к выходным Вторник обещает стать самым теплым днем недели Сюжет: Погода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Похолодание и ночные заморозки до минус 2 градусов вернутся к выходным в столичный регион, такой прогноз сделали специалисты Гидрометцентра России.

Первое значительное снижение температуры ожидается в Москве в четверг, 13 апреля. Синоптики обещают заморозки и мокрый снег. В ночь с пятницы на субботу температура опустится до минус 2 градусов.

«Погода в столичном регионе на этой неделе останется по-апрельски неустойчивой. Такой ее будут делать атмосферные фронты северных циклонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более заметное похолодание ожидается в выходные. Временами пройдут дожди, а в ночные часы местами не исключен мокрый снег.

Самым теплым днем недели должен стать вторник, 11 апреля. Днем в Москве температура может прогреться до 16 градусов тепла.