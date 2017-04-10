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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 14:29 Елена Баталина

«Тотальный диктант» написали на отлично 10% участников

Этот результат стал своеобразным рекордом образовательной акции

Каждый десятый участник «Тотального диктанта» написал его на отлично. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. Она отметила, что такой результат стал своеобразным рекордом образовательной акции.

По мнению Ребковец, это связано с тем, что участники готовились к диктанту: курсы на сайте акции посмотрели порядка 100 тыс. пользователей, сообщает ОТР со ссылкой на «Интерфакс». Кроме того, участники проходили подготовку на очных курсах в 234 городах.

Больше 300 человек написали диктант в воздухе во время перелетов, около 60 — в поездах, 45 человек писали в междугороднем троллейбусе Симферополь–Алушта в Крыму и 19 полярников написали работу на полярных станциях.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» состоялась 8 апреля в России и десятках стран мира. Автором текста в 2017 году выступил писатель Леонид Юзефович.

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