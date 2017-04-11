Экономика Юлия Горностаева Суд Татарстана признал банкротом Анкор Банк Физлица смогут вносить платежи по кредиту в отделениях банка «Ак Барс»

Арбитражный суд Татарстана признал в понедельник Анкор Банк банкротом, удовлетворив требования Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в решении суда.



По словам пресс-секретаря Арбитражного суда Татарстана Эльвиры Исмагиловой, информация является достоверной. «Конкурсное производство открыто, сколько будет длиться, не могу сказать. Информация об этом появится в картотеке суда», — цитирует сайт «Комсомольской правды» в Татарстане Исмагилову.

Функции временного управляющего по требованию ЦБ возложены на Агентство по страхованию вкладов, передает ИА «Татар-информ». Конкурсное производство будет длиться один год.



Физические лица, заключившие кредитный договор с Анкор Банком, смогут вносить текущие платежи по кредиту в отделениях банка «Ак Барс».



Иск о банкротстве Анкор Банка был зарегистрирован 10 марта прошлого года. Кредиторами по делу выступают ЦБ РФ и Нацбанк по Республике Татарстан. Агентство по страхованию вкладов проходит по делу в качестве третьей стороны.



Напомним, Анкор Банк лишился лицензии 3 марта.

