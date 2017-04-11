Мир Светлана Храмова Люди смогли выйти из замурованного отделения Сбербанка на Украине В помещении находились более 20 человек

Вход в отделение Сбербанка России на улице Донец-Захаржевского в Харькове разблокирован, в здании находились несколько десятков человек.

Как уточняют журналисты «Интерфакс-Украина», вход в банк заблокировали активисты «Национального корпуса». Разобрать пеноблоки удалось людям в гражданском. Внутри отделения порядка 20 человек, все они отказались от комментариев.

После освобождения людей, замурованных в отделении, количество сотрудников полиции возле банка существенно уменьшилось.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы забаррикадировали отделение Сбербанка, которое находится в центре Харькова. На фотографиях и видео с места происшествия видно, что здание было закрашено краской и заклеено оскорбительными листовками. Вход в помещение был заложен строительными блоками.