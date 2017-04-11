Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 18:00 Светлана Храмова

Люди смогли выйти из замурованного отделения Сбербанка на Украине

В помещении находились более 20 человек

Вход в отделение Сбербанка России на улице Донец-Захаржевского в Харькове разблокирован, в здании находились несколько десятков человек.

Как уточняют журналисты «Интерфакс-Украина», вход в банк заблокировали активисты «Национального корпуса». Разобрать пеноблоки удалось людям в гражданском. Внутри отделения порядка 20 человек, все они отказались от комментариев.

После освобождения людей, замурованных в отделении, количество сотрудников полиции возле банка существенно уменьшилось.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы забаррикадировали отделение Сбербанка, которое находится в центре Харькова. На фотографиях и видео с места происшествия видно, что здание было закрашено краской и заклеено оскорбительными листовками. Вход в помещение был заложен строительными блоками.

Читайте также:

Радикалы начали митинг около «дочки» Сбербанка в Киеве

Полицейский получил ожоги в стычке с радикалами в Харькове​​​​​​​

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Антикоррупционное правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Мое мнение таково: театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Интернет представляет своеобразную форму средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Мир нуждается в добре. Нам остается созидать, ценить и любить жизнь, наслаждаться ее каждой секундой и молиться за то, чтобы мы все были счастливы
Ольга Кабо
актриса
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх