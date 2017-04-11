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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 18:02 Григорий Медведев

Великобритания призвала Россию использовать свое влияние на Асада

В офисе премьер-министра Терезы Мэй отказались комментировать сообщения о подготовке главой МИДа Борисом Джонсоном санкций против РФ

Великобритания продолжит призывать Россию играть активную роль в обеспечении политического урегулирования в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель офиса премьер-министра.

«Сейчас мы призываем Россию использовать свое влияние на сирийский режим и продолжаем призывать. Мы хотим, чтобы Россия стала частью процесса урегулирования»,— цитирует его «РИА Новости».

Отвечая на вопросы журналистов, действительно ли глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен призвать «семерку» к введению новых санкций против России, представитель офиса премьера заявил, что не намерен «строить предположения».

Он также подчеркнул, что Великобритания «не видит для Башара Асада роли в долгосрочном будущем Сирии».

Ранее сообщалось, что Джонсон намерен добиваться от министров иностранных дел стран G7 принятия совместной антироссийской декларации — своего рода ультиматума, в котором от президента РФ Владимира Путина потребуют вывести авиацию из Сирии и прекратить поддержку Асада.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

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