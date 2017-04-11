Культура Елена Баталина Новый сезон «Твин Пикса» стартует в РФ на сутки позже США Российские зрители увидят премьеру 22 мая

Российские зрители увидят премьеру третьего сезона драматического сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча 22 мая — на сутки позже американских. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Телеканал приобрел права на показ сериала у компании CBS Studios International с тем условием, что российская премьера на ТВ-3 состоится через 24 часа после премьеры сериала в США.

Как сообщает «Свободная пресса», третий сезон «Твин Пикса» будет состоять из 18 эпизодов. Актерский состав не изменился с первых сезонов. В сериале снимались Шерил Ли, Кайл Маклахлен, Дэвид Патрик Келли, Дэвид Духовны и Шерилин Фенн. Не обошлось и без «новичков»: в третьем сезоне к актерской команде присоединились Моника Белуччи, Джим Белуши, Наоми Уоттс, Эшли Джадд, Аманда Сейфрид и Тим Рот, сообщает ТАСС. ТВ-3 накануне премьеры покажет первые два сезона сериала.