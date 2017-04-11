Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Культура 10 апреля 2017, 18:08 Елена Баталина

Новый сезон «Твин Пикса» стартует в РФ на сутки позже США

Российские зрители увидят премьеру 22 мая

Российские зрители увидят премьеру третьего сезона драматического сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча 22 мая — на сутки позже американских. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Телеканал приобрел права на показ сериала у компании CBS Studios International с тем условием, что российская премьера на ТВ-3 состоится через 24 часа после премьеры сериала в США.

Как сообщает «Свободная пресса», третий сезон «Твин Пикса» будет состоять из 18 эпизодов. Актерский состав не изменился с первых сезонов. В сериале снимались Шерил Ли, Кайл Маклахлен, Дэвид Патрик Келли, Дэвид Духовны и Шерилин Фенн. Не обошлось и без «новичков»: в третьем сезоне к актерской команде присоединились Моника Белуччи, Джим Белуши, Наоми Уоттс, Эшли Джадд, Аманда Сейфрид и Тим Рот, сообщает ТАСС. ТВ-3 накануне премьеры покажет первые два сезона сериала.

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Антикоррупционное правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Мое мнение таково: театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Интернет представляет своеобразную форму средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Мир нуждается в добре. Нам остается созидать, ценить и любить жизнь, наслаждаться ее каждой секундой и молиться за то, чтобы мы все были счастливы
Ольга Кабо
актриса
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх