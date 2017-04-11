Общество Юлия Горностаева Власти Нижнего Новгорода опровергли закрытие части станций метро Ремонт тоннелей будет проводиться в ночное время

Информацию о закрытии одной из веток метрополитена Нижнего Новгорода опровергли в понедельник в администрации города.



«Официально заявляем, что сведения о закрытии одной из веток метрополитена на длительный срок из-за угрозы обрушения тоннеля не соответствуют действительности, — цитирует сайт «Комсомольской правды» заявление администрации Нижнего Новгорода.



Ситуацию в перегонном тоннеле между станциями «Чкаловская» и «Ленинская», по мнению администрации, критической или аварийной назвать нельзя.

Протечки в тоннеле действительно есть. Ежегодно на плановый ремонт из городского бюджета выделяется по 35–50 млн рублей. За последние восемь лет уже отремонтировано более тысячи погонных метров тоннелей, а в 2017 году планируется отремонтировать еще 200 м.

В настоящее время ведется плановый ремонт тоннелей метро, который планируют завершить к чемпионату мира по футболу, передает «Федеральное агентство новостей».



Ни о какой остановке движения поездов в метро речи не идет. Все работы, по словам чиновников, будут производиться исключительно по ночам.



Ранее о том, что нижегородское метро частично закроют из-за возможного обрушения тоннеля, сообщил Life.ru.

