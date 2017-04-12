Культура Евгений Миронов Космос как искусство Мнение Актер Евгений Миронов — о космических фильмах, поколении героев и загадке русского человека Фото: РИА НОВОСТИ/Евгений Одиноков

Для меня 12 апреля, День космонавтики, сродни Новому году или другому значимому празднику. Я родился в Саратовской области, где приземлился Юрий Гагарин. Кстати, он и учился в летном училище Саратова. Помню, в детстве мы играли в космонавтов, потому что тема космоса была для нас родная и очень близкая. Хотя раньше я никогда не думал, что буду связан с космосом, но жизнь распорядилась по-иному.

В фильме Алексея Учителя «Космос как предчувствие» я сыграл человека, который хотел внести свою лепту в космическую одиссею. Это история совсем не героя. В конце картины есть эпизод, где он бежит встречать Гагарина. Кругом толпы народа, все шумят, а мой персонаж прорывается к космонавту, кричит: «Юра, Юра!» — и бросает букет цветов. Это и есть его маленький вклад, его единение с космосом. Ведь в то время для каждого была важна сопричастность великому открытию человечества.

Конечно, мы были первыми во Вселенной, это общеизвестный факт, но в кинематографе всё оказалось сложнее. Чтобы сделать хороший фильм, необходима техническая подготовка. Мы долгое время не были к этому готовы, и, по сути, «Время первых», появившееся на экранах 6 апреля, стало первой русской картиной о космосе, снятой в формате 3D. Следом за нашим фильмом на экраны выйдет еще один серьезный космический блокбастер — «Салют-7». Я очень рад, что мы имеем сейчас возможность создавать такие масштабные картины.

Лозунгом фильма «Время первых» любезно поделился с нами «Роскосмос» — «Подними голову!». Уверен, совершить такой поступок — поднять голову, увидеть свою мечту и осуществить ее — может каждый человек. Необязательно это должно касаться космоса, потому что каждый из нас может совершать подвиги ежедневно. Для меня, как и для продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера Димы Киселева, эта картина — тоже вызов. Нам захотелось сделать этот фильм и дойти до самого финала. Мы смогли.

Я очень сблизился с главным героем «Времени первых» космонавтом Алексеем Архиповичем Леоновым. Он открытый, обаятельный и очень свободный человек. Нас роднит не только тема космоса, но и творчество. Леонов — художник, творец, и не потому, что пишет картины, а потому, что творчески относится к любому важному делу. Во время работы с космонавтами я увидел, что все-все — конструкторы, врачи, обслуживающий персонал космодрома — не просто приходят на работу, а живут этим.

А еще меня пустили на Байконур, который, по сути, является монастырем. Сотрудники его берегут, для них это особое место с непередаваемой энергетикой. Меня удивило, что перед стартом ракеты, когда уже всё было готово к пуску, космонавты еще пару часов просто сидели внутри корабля. Оказалось, это была психологическая подготовка.

Члены экипажа в это время смотрят бортовой журнал, что-то проверяют, в корабле звучит лирическая музыка, они таким образом настраиваются перед полетом, ограждаются от стресса. Я и на себе ощутил,что психологическая нагрузка в этой профессии больше физической, поэтому так важно правильно настроиться.

Подробности, которые рассказывал Леонов о выходе в космос, меня потрясли. Они никогда не были опубликованы. Я не мог понять, как человек способен такое совершить, совладать со своими нервами, страхами и сделать то, что сделал. Они с Беляевым, командиром корабля, семь раз могли погибнуть. Так вот Леонов, когда я его спросил, было ли ему страшно, сказал: «Знаешь, не боится только дурак». Поступок же заключается в том, чтобы страх побороть.

Вообще Леонов — удивительный человек. Он хотел поступать в художественное училище, но там стипендия была меньше, чем в летном, а ему надо было кормить семью — отца забрали в 1937-м. Узнав о деталях его судьбы, я понял, что эта история не про героизм двух конкретных космонавтов — Леонова и Беляева, а про всех нас.

Почему мы умеем совершать подвиги и так лениво живем в мирной жизни? Для меня это загадка. Живем мы неинтересно, но если, не дай Бог, война или такие же острые обстоятельства, как у Леонова, вот тут вся страна напрягается, и мы делаем рывок со скоростью света.

А еще мне обидно, что люди забывают настоящих героев. В Лондоне, Нью-Йорке и Берлине проводили статистический опрос: показывали прохожим фото Гагарина. Только пять процентов опрошенных сказали, что на фото — русский космонавт. Мне кажется, мы все, жители планеты Земля, должны знать и помнить наших героев.

Автор — народный артист России, художественный руководитель Театра Наций, исполнитель главных ролей в фильмах «Космос как предчувствие» и «Время первых»

