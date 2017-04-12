Мир Андрей Онтиков В Израиле предрекают сектору Газа гуманитарную катастрофу Палестинцам катастрофически не хватает питьевой воды и электроэнергии Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В Израиле озаботились гуманитарной ситуацией в секторе Газа. В Тель-Авиве фиксируют острую нехватку электричества и питьевой воды. Сами палестинцы обвиняют в этом Израиль, который установил блокаду Газы. Вместе с тем они отчасти признают и свою ответственность за бедственное положение, в котором оказались почти 2 млн жителей сектора. В Тель-Авиве считают, что вина целиком и полностью лежит на контролирующем палестинский анклав движении ХАМАС.

Координатор действий израильского правительства на палестинских территориях, генерал-майор в отставке Йоав Мордехай предупредил о близящейся гуманитарной катастрофе в секторе Газа из-за кризиса электроснабжения и недостатка питьевой воды. Соответствующее письмо он направил в ООН, а также в ряд профильных агентств всемирной организации. Он отметил, что электрические сети в палестинском анклаве работают на пределе своих мощностей. Кроме того, до 96% пресной воды в секторе Газа загрязнено и непригодно для питья.

Как пояснил «Известиям» эксперт Открытого университета Аль-Кудс в Рамаллахе Мухаммед Асаад аль-Эвейви, значительная доля ответственности за сложившуюся ситуацию ложится на Израиль.

— Сектор Газа живет в условиях блокады, которую установил Тель-Авив. Израильтяне поставляют в анклав загрязненную воду под видом питьевой. К тому же невозможно создать необходимую инфраструктуру, которая предотвратила бы потери питьевой воды, — сказал Мухаммед Асаад аль-Эвейви. — Справедливости ради надо отметить, что в этом также виноваты и сами палестинцы, поскольку противоречия между правительством в Рамаллахе и ХАМАС, контролирующим Газу, не позволяют эффективно решать проблемы народа.

По данным ООН, 1,3 млн человек, то есть 68% населения сектора Газа, в настоящее время испытывает необходимость в гуманитарной помощи. При этом 47% испытывают нехватку продовольствия, потребности в электроэнергии удовлетворены только на 45%, а в питьевой воде — на 5%. Во всемирной организации тяжелую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве связывают напрямую с действиями Тель-Авива, который с сентября 2007 года установил блокаду. В ООН отмечают, что 1,9 млн палестинцев, проживающих в секторе Газа, оказались запертыми и не имеют возможности попасть в другие страны. Как говорится в отчетах организации, запрет на въезд в Газу и на поставки материалов двойного назначения привел к росту безработицы, падению уровня экономики, увеличению зависимости от внешней помощи, прекращению развития инфраструктуры и, как следствие, — ухудшению в сфере здравоохранения и образования.

Кроме того, с 2007 года Израиль провел ряд военных операций в секторе Газа, в результате чего также серьезно пострадала инфраструктура палестинского анклава.

Впрочем, предупреждая о грядущей гуманитарной катастрофе в Газе, генерал-майор Йоав Мордехай возложил ответственность на движение ХАМАС, которое, по его словам, взимает высокие налоги, но само не делает ничего, чтобы облегчить ситуацию, и не позволяет сделать это другим.



Израильский политолог Авигдор Эскин считает, что отношение международного сообщества к ситуации вокруг сектора Газа носит явно однобокий характер.

— У анклава есть граница еще и с Египтом. Каир, исходя из своих соображений, также перекрыл с ним сообщение. При этом Израиль — единственная страна, которую действительно заботит гуманитарная ситуация в секторе Газа, — отметил эксперт. — Он поставляет туда различные товары и услуги, зачастую по заниженной цене. Я не хочу сказать, что делается это исключительно из человеколюбия. Израиль кровно заинтересован в стабильной гуманитарной ситуации, поскольку в случае катастрофы жители анклава устремятся именно на его территорию. Другое дело, что поступающее в Газу финансирование разворовывается. При этом там исключительно плодородная почва, хорошие возможности для рыболовства. Но, несмотря на имеющийся потенциал, территории довели до их нынешнего состояния.

Кто бы ни был виноват — а виноваты, похоже, все стороны, так или иначе вовлеченные в ситуацию, — страдают в первую очередь жители сектора Газа. И обмен взаимными обвинениями пока им особо не помогает. Снятие египетско-израильской блокады с анклава и урегулирование противоречий между палестинскими политическими силами в корне изменило бы ситуацию. Но надежд на это в обозримой перспективе — немного.