10 апреля 2017, 18:22 Чойгана Салчак
Гулявший по Челябинску медведь оказался цирковым
Ранее в соцсетях появилось видео с животным, который гулял рядом с жилым домом без намордника
Медведь, который гулял рядом с жилым домом без намордника, оказался артистом передвижного цирка. Полиция южноуральской столицы начала проверку по факту выгула животного в центре города.
К моменту прибытия полицейских медведя на месте уже не было. Животное было привязано недалеко от дома по улице Островского, 10. Поблизости от него находится Дворец культуры ЧЭРЗ, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».
В настоящий момент в Доме культуры проводятся выступления передвижного цирка шапито, в которых и участвует этот медведь.