Чойгана Салчак Гулявший по Челябинску медведь оказался цирковым Ранее в соцсетях появилось видео с животным, который гулял рядом с жилым домом без намордника

Медведь, который гулял рядом с жилым домом без намордника, оказался артистом передвижного цирка. Полиция южноуральской столицы начала проверку по факту выгула животного в центре города.

К моменту прибытия полицейских медведя на месте уже не было. Животное было привязано недалеко от дома по улице Островского, 10. Поблизости от него находится Дворец культуры ЧЭРЗ, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».



В настоящий момент в Доме культуры проводятся выступления передвижного цирка шапито, в которых и участвует этот медведь.