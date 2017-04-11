Клинтон назвала любимый мем про Трампа
Им оказался снимок с несколькими сидящими за столом собаками и надписью «Тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению»
Представительница Демократической партии США Хиллари Клинтон рассказала о своем любимом меме про своего бывшего соперника по президентской гонке Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Time.
Клинтон заявила, что ее любимый мем о президенте США Дональде Трампе — это фотография с несколькими сидящими за столом собаками и надписью «Тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению». По мнению Клинтон, эта фотография изображает мужчин, с важным видом обсуждающих проблемы охраны материнства, планирования семьи и контрацепции. По мнению демократа, мем отлично подходит для описания деятельности администрации Трампа, сообщает «Лента.Ру». Тем не менее Клинтон подчеркнула, что Трампу всё же удалось получить голоса множества американских женщин на выборах.
Meanwhile, at today's meeting on feline healthcare... pic.twitter.com/wApNyFS7jz— Justin Shanes (@justinshanes) 24 марта 2017 г.