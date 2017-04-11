Мир Елена Баталина Клинтон назвала любимый мем про Трампа Им оказался снимок с несколькими сидящими за столом собаками и надписью «Тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению»

Представительница Демократической партии США Хиллари Клинтон рассказала о своем любимом меме про своего бывшего соперника по президентской гонке Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Time.

Клинтон заявила, что ее любимый мем о президенте США Дональде Трампе — это фотография с несколькими сидящими за столом собаками и надписью «Тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению». По мнению Клинтон, эта фотография изображает мужчин, с важным видом обсуждающих проблемы охраны материнства, планирования семьи и контрацепции. По мнению демократа, мем отлично подходит для описания деятельности администрации Трампа, сообщает «Лента.Ру». Тем не менее Клинтон подчеркнула, что Трампу всё же удалось получить голоса множества американских женщин на выборах.