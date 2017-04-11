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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 10 апреля 2017, 18:44 Егор Созаев-Гурьев

Мост в Крым запустят вместе с трассой «Таврида»

Президент поручил обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию Керченского моста и главной автомагистрали полуострова

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию Керченского моста и автомобильной трассы «Таврида». На встрече с главой Минтранса Максимом Соколовым глава государства обсудил ситуацию с дорожным строительством и развитием железнодорожных сетей в стране. В ведомстве пообещали довести 80% федеральных автодорог до нормативного состояния в этом году.

Сейчас основное внимание ведомства, доложил президенту Максим Соколов, сосредоточено на строительстве моста через Керченский пролив.

— Это действительно стратегический проект, на котором мы сконцентрировали свои усилия. По Керченскому транспортному переходу, крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением. Сегодня мы уже сконцентрировали свои усилия на строительстве и реконструкции трассы «Таврида», почти 240 км. С началом летнего сезона, как позволит погода, строительные работы будут уже развернуты на всём протяжении этой трассы, — рассказал руководитель Минтранса.

Глава государства заметил, что работать в этом регионе можно круглый год. Министр заверил, что после проведения госэкспертизы и организации подготовительных работ так и будет.

— Как мы говорили, нужно, чтобы и дорога, и мост синхронно вступили, — подчеркнул Владимир Путин.

Максим Соколов сообщил и о ходе ремонта других важных российских автомобильных магистралей.

— За прошлый год нам удалось серьезно продвинуться вперед в приведении в нормативное состояние федеральных трасс. Этот показатель достиг 71%, и это лучший показатель за последний период времени. В этом году мы, сконцентрировав усилия, улучшим этот показатель, приблизившись вплотную к приведению 80% федеральных дорог в нормативное состояние, — доложил министр.

Глава транспортного ведомства также сообщил президенту о позитивных тенденциях, наметившихся на авиарынке.

— Несмотря на некое снижение международных перевозок по понятным причинам (были закрыты три основных направления: Украина, Египет и Турция), нам во внутрирегиональных перевозках удалось на 7% увеличить показатели обслуживания пассажиров, достигнув тоже рекордных отметок — 56 млн пассажиров из 88 млн. В этом году в первые месяцы, январь и февраль, мы также видим динамику роста примерно на 15–18%, в том числе за счет открытия новых аэропортов, инфраструктуры. Открыты аэропорты в Тюмени, Нижнем Новгороде, Волгограде. Сделан новый аэропорт в Подмосковье — аэропорт Жуковский, он уже обслужил более 50 тыс. пассажиров. Завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в Уфе, Волгограде, Петропавловске-Камчатском, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом серьезно увеличив туристическую привлекательность Камчатки), — сообщил Максим Соколов.

— Вы когда-то говорили, что в Петропавловске-Камчатском нужно иметь запас материалов на случай необходимости ремонта взлетно-посадочных полос, — напомнил президент.

Министр заверил, что такой запас уже создан.

Владимир Путин поручил ему обеспечить наличие запасных материалов и для Камчатки, и для Сахалина.

— Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы всё было на месте, — пояснил глава государства.

Запуск автомобильного движения по Керченскому мосту запланирован на декабрь 2018 года.

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