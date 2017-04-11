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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Экономика 10 апреля 2017, 19:20 Александр Глуходедов

«Аэрофлот» назван лучшей авиакомпанией Европы

Награду Travellers’ Choice Award российский перевозчик получил на основании отзывов пользователей сервиса TripAdvisor

Авиакомпания «Аэрофлот» признана лучшей в Европе по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. Российский авиаперевозчик победил в номинациях «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания России».

«Наградой Travellers’ Choice Award отмечаются лучшие авиакомпании на основании отзывов миллионов пассажиров, которые они оставляют на сайте Tripadvisor», — сообщил «Аэрофлот» в понедельник.

«Высокое признание «Аэрофлота» по версии премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award имеет для нас особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры — самое авторитетное жюри», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Tripadvisor запустил платформу по сбору отзывов об авиакомпаниях в 2016 году, награды Travellers’ Choice Award в категории «авиакомпании» присуждаются впервые.

На платформе TripAdvisor пассажиры оценивают авиакомпании по восьми критериям: регистрация и посадка, уровень обслуживания, чистота салона, питание и напитки, развлечения на борту, комфорт кресел и доступность тарифов.

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