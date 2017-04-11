Экономика Александр Глуходедов «Аэрофлот» назван лучшей авиакомпанией Европы Награду Travellers’ Choice Award российский перевозчик получил на основании отзывов пользователей сервиса TripAdvisor

Авиакомпания «Аэрофлот» признана лучшей в Европе по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. Российский авиаперевозчик победил в номинациях «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания России».



«Наградой Travellers’ Choice Award отмечаются лучшие авиакомпании на основании отзывов миллионов пассажиров, которые они оставляют на сайте Tripadvisor», — сообщил «Аэрофлот» в понедельник.



«Высокое признание «Аэрофлота» по версии премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award имеет для нас особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры — самое авторитетное жюри», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.



Tripadvisor запустил платформу по сбору отзывов об авиакомпаниях в 2016 году, награды Travellers’ Choice Award в категории «авиакомпании» присуждаются впервые.



На платформе TripAdvisor пассажиры оценивают авиакомпании по восьми критериям: регистрация и посадка, уровень обслуживания, чистота салона, питание и напитки, развлечения на борту, комфорт кресел и доступность тарифов.

