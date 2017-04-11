Политика Сергей Изотов Светлана Горячева временно возглавит комитет СФ вместо Тюльпанова На заседании комитета по регламенту будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора

Комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности рассмотрит завтра вопрос о досрочном сложении полномочий председателя комитета Вадима Тюльпанова в связи со смертью сенатора. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя комитета СФ Владимир Полетаев.

- Комитет пройдет планово, председательствовать [на заседании] будет Светлана Петровна (Светлана Горячева, первый замглавы комитета — «Известия»). Безусловно, в повестке будет вопрос о сложении полномочий [главы комитета] в связи со смертью, — сказал сенатор, уточнив, что вопрос об избрании нового председателя комитета будет решаться руководством верхней палаты.

Как пояснили «Известиям» в аппарате комитета СФ по регламенту, согласно законодательству решение о прекращении полномочий члена СФ оформляется постановлением палаты. Этот документ принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий члена СФ (смерти) либо со дня, когда Совету Федерации стало известно о появлении указанного основания.

По регламенту СФ, вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора предварительно рассматривается комитетом по регламенту, после чего включается в повестку ближайшего заседания верхней палаты парламента. Решение о досрочном прекращении полномочий члена СФ принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и оформляется постановлением СФ, в котором определяется день прекращения полномочий.

Вадим Тюльпанов скончался 3 апреля, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 52-летний сенатор возглавлял законодательное собрание Петербурга с 2003 по 2011 год. После этого он избрался в Совет Федерации от Петербурга, а в 2014-м — от Ненецкого автономного округа. В верхней палате российского парламента он возглавлял комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.