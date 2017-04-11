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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 20:11 Григорий Медведев

Пентагон рассказал об обеспечении безопасности полетов в Сирии

В американском военном ведомстве прокомментировали приостановку Москвой меморандума о бесконфликтных полетах

США используют альтернативные механизмы по предотвращению инцидентов с самолетами России в Сирии, несмотря на одностороннюю приостановку Москвой меморандума о бесконфликтных полетах.

Об этом заявил представитель Пентагона в рамках регулярного брифинга для журналистов.

По словам представителя центрального командования США Джона Томаса, есть другие способы бесконфликтных полетов.

«Мы намерены использовать все эти средства независимо от ситуации с конкретной телефонной линией», — рассказал он.

Томас отметил, что США продолжают использовать механизм по предотвращению инцидентов с РФ в Сирии, когда это необходимо, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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