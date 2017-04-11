Мир Григорий Медведев Пентагон рассказал об обеспечении безопасности полетов в Сирии В американском военном ведомстве прокомментировали приостановку Москвой меморандума о бесконфликтных полетах

США используют альтернативные механизмы по предотвращению инцидентов с самолетами России в Сирии, несмотря на одностороннюю приостановку Москвой меморандума о бесконфликтных полетах.

Об этом заявил представитель Пентагона в рамках регулярного брифинга для журналистов.



По словам представителя центрального командования США Джона Томаса, есть другие способы бесконфликтных полетов.



«Мы намерены использовать все эти средства независимо от ситуации с конкретной телефонной линией», — рассказал он.



Томас отметил, что США продолжают использовать механизм по предотвращению инцидентов с РФ в Сирии, когда это необходимо, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.